Gertine (39) begon met een weggeef­kast­je, nu runt ze een winkel - maar afrekenen hoeft niemand

Verdien je te veel voor de voedselbank, maar te weinig om bij de gewone supermarkt je boodschappen te doen? Voor die mensen is er nu in Ede De Winkel zonder Kassa. Tientallen gezinnen kunnen terecht bij dit initiatief, dat opgericht is door Gertine Schut (39). ,,Als iedereen een beetje helpt, komen we een eindje verder.”