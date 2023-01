10.000 bezoekers voor Feest van Licht: ‘Wat minder dan verwacht’

HEILIG LANDSTICHTING - Het winterevenement Feest van Licht in Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting heeft zo’n 10.000 bezoekers getrokken. Dat is wat minder dan vooraf gehoopt, waarschijnlijk onder meer door het natte weer van de afgelopen weken.

Van tevoren had museumdirecteur Sietse Jager rekening gehouden met 15.000 bezoekers. ,,Het is dus wat minder dan verwacht, maar ik ben tevreden over het Feest van Licht en ook met deze 10.000 bezoekers. Het is zo vlak na corona ook nog steeds lastig te voorspellen hoe het gaat lopen. De mensen moeten je weer weten te vinden.”

Daarnaast heeft het weer ook echt niet zo meegewerkt, zegt hij. ,,Het is meermaals voorgekomen dat het juist in de loop van de middag ging regenen, terwijl het in de schemering juist sfeervol zou zijn.”

Nog interactiever

Ze gaan het evenement met alle medewerkers nog goed evalueren, vertelt Jager. ,,Ook denken we alweer over het Feest van Licht van eind dit jaar na. Dat willen we nog interactiever maken en er mag nog meer te beleven zijn.”

Tijdens het Feest van Licht, dat liep van 17 december tot en met 8 januari, was het park aangekleed met verlichting en was er onder meer de expositie Een Duitse kerst te zien en een lichtlabyrint. Verder waren er extra activiteiten zoals verteltheater en een ambachtenmarkt en een wandeling met programmamaker Sinan Can.

Vorig jaar liep het Feest van Licht uit op een grote teleurstelling omdat het museumpark toen na een dag de deuren alweer moest sluiten vanwege een strenge coronalockdown. Het geplande programma werd toen afgelast, wel konden bezoekers gratis naar binnen om door het kleurrijke park te wandelen.