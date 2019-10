120 uur taakstraf voor Groesbeekse kraanmachinist voor dodelijk ongeval bij voetbalclub Heesch

Nieuwe bodem voor ’t Koepeltje in Groesbeek

4 oktober GROESBEEK - Met een nieuwe leemlaag moet het lokaal beroemde bosmeertje ’t Koepeltje in Groesbeek straks weer waterdicht zijn. Een paar dagen zijn grote vrachtwagens druk geweest met het rijden van klei die nog opgeslagen lag in natuurgebied De Bruuk naar de Knapheideweg in Groesbeek. Die klei wordt nu ‘uitgesmeerd’ over de bodem en de wand van het opnieuw uitgegraven meertje.