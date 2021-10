20 coronabesmettingen na afscheidsconcert van Groesbeeks koor: ‘Iedereen was gevaccineerd, hoor’

OOIJ - Het was een prachtig afscheidsconcert in dorpshuis De Sprong in Ooij op 17oktober jongstleden. Met een staande ovatie van het publiek, zo'n 150 man. Maar de nasleep is minder leuk, zo zegt Theo Jansen van het Groesbeekse koor De Kèls (de kerels). Want inmiddels blijken er 20 mensen (zangers en toeschouwers) besmet te zijn met corona.