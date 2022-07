20-jarige man die omkwam bij ongeval in Beek was er alleen: politie zoekt getuigen

Met video Honderden mensen testen alvast de pontonbrug voor de Dag van Cuijk

CUIJK - De miezerregen weerhield donderdagavond enkele honderden mensen er niet van om zich even deelnemer aan de Nijmeegse Vierdaagse te wanen. Door alvast via de pontonbrug de Maas tussen Brabant en Limburg over te steken.

22 juli