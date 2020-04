2100 reacties na roof 50 kilo paling, 50 pakjes palingfilet en apparatuur voor duizenden euro’s

Grens tussen Duitsland en Nederland dicht? Bij Beek-Wy­ler is de grens nog gewoon open

6 april BEEK/WYLER - De grens bij Beek is voorlopig nog gewoon open. Dat laat de Bundespolizei in Kleef weten. Het afgelopen weekend deden geruchten de ronde dat de grenzen tussen Nederland en Duitsland dicht zouden gaan in verband met het coronavirus.