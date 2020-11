22 zorgcomplexen in Berg en Dal niet brandveilig, instellingen beloven beterschap

Grootste kerststal van Europa van 1800 figuren slechts deels opgebouwd: ‘Willen steentje bijdragen aan kerstsfeer’

10 november HEILIG LANDSTICHTING - Het is de grootste kerststal van Europa; beter gezegd een kerstdiorama. Maar in verband met corona wordt-ie dit keer niet helemaal opgebouwd. Slechts delen ervan en die komen ook nog in vitrines te staan. Corona hè.