27 voorstellen, meesten afgewezen: Oppositie noemt raad Berg en Dal ‘een poppenkast’

Vrijwel geen van de voorstellen werd aangenomen: het geluid van de griffier - 'deze motie is verworpen’- werd eentonig. ,,Dit is een farce: dit is een poppenkast. Laten we volgend jaar de begrotingsvergadering maar schriftelijk afdoen’’, zo verwoordde Hans Peters van Sociaal Groesbeek de gevoelens van de oppositie. Dat een enkel voorstel niet werd weggestemd kwam omdat het college er wel mee kon leven en het overnam.



,,Ik heb nog nooit zo'n nutteloze vergadering meegemaakt’’, aldus Johanna Brouwer (VOLG) terwijl Jos Peters (Voor Berg en Dal) de term ‘beschamend’ op de bijeenkomst plakte. ,,We moeten ons beraden hoe we hier in de toekomst mee omgaan.’’