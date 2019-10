28-jarige bromfietser overleden na val in Kekerdom

Theater­show Gijp Live! strijkt neer in hotels in Berg en Dal en Wageningen

25 oktober BERG EN DAL/ WAGENINGEN - Gijp Live!, de theatershow van René van der Gijp strijkt op 25 januari neer in het Fletcher Hotel Erica in Berg en Dal. De oud-profvoetballer en tv-persoonlijkheid praat in die show samen met oud-profvoetballer Wim Kieft over hun tijd in het betaald voetbal, televisiewerk en persoonlijke zaken.