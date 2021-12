2G-plus (vaccinatie én negatieve coronatest) geldt niet voor boodschappen doen in Kranenburg

Maar wie wil gaan sporten bij sportschool Maxmove in Kranenburg of wil gaan zwemmen bij Gochness moet wel even opletten. Voor sport en wellness binnen geldt namelijk het 2G-plus regime.



Dat betekent dat je gevaccineerd dan wel genezen moet zijn maar bovendien een negatieve coronatest (maximaal 72 uur oud) moet overleggen. Ook mensen die al een boosterprik gehad hebben - daar is even discussie over geweest - moeten zo'n test kunnen laten zien.