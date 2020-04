3-jarig jongetje uit Millingen aan de Rijn overleden na zwaar ongeval in Leuth

Coronavi­rus maakt slachtof­fers in Berg en Dal en West Maas en Waal

24 april NIJMEGEN - In Berg en Dal heeft het coronavirus de afgelopen 24 uur een 15de slachtoffer gemaakt. Ook in West Maas en Waal is een inwoner bezweken aan de gevolgen van Covid-19. In totaal zijn er nu 7 inwoners van die gemeente aan het virus overleden.