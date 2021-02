35 verklede dronkaards weggestuurd, slechts 1 boete na inval illegaal carnavalsfeest in Groesbeekse loods

Vrijheids­mu­se­um komt met de schrik vrij bij inzakken ‘parachute­dak’; lampen hangen ineens op ooghoogte

9 februari GROESBEEK - ,,Het Vrijheidsmuseum is het eerste gebouw ter wereld waarop deze dakconstructie is toegepast. Het was dus best wel spannend om te zien hoe het dak zich zou houden bij hevige sneeuwval. Maar het kan: het dak is wel ingezakt, maar niet naar beneden gekomen.”