50 kilo paling, 50 pakjes palingfilet en voor duizenden euro’s aan apparatuur gestolen in Groesbeek

,,De hele winkel is leeggeroofd", zegt Wijnhoven. ,,Op een enorme koelkast na, die hebben ze laten staan.” Dat wil niet zeggen dat het een eenvoudige klus was om alles mee te nemen. Er zit volgens haar apparatuur bij met een gewicht van meer dan 100 kilo. ,,Die zet je niet zo maar even in een auto.” De inbraak werd iets na half twee in de nacht gepleegd. Volgens Wijnhoven staan de daders duidelijk op de camerabeelden. Op haar website zegt ze de dieven een week de tijd te geven om zich aan te geven bij de politie. Daarna worden de beelden openbaar gemaakt. De daders verdwenen behalve met de vis met een vacumeermachine (met onderstel), weegschaal en het kassasysteem. ,,Die vacumeermachine is onwijs zwaar.”

Wat moet je met 50 kilo paling?

En dan die paling. ,,50 kilo, wat moet je ermee?” Verkopen, denkt de politie die op Facebook al vraagt om alertheid: ‘Heeft u iets gezien of gehoord? Of krijgt u paling aangeboden waarvan de herkomst onduidelijk is, bel dan’. In de tussentijd zit Maureen Wijnhoven in zak en as. ,,En het is met het coronavirus al zo’n klotetijd. Ik weet niet of ik nog wel open kan. Dat vind ik het ergste. Die apparatuur heb ik niet binnen een dag besteld en hier weer staan.”



De paling die ze verkoopt, is afkomstig van palingkwekerij Aquacultruur Groesbeek. De familie Wijnhoven kweekt al sinds 1996 paling. De paling vindt aftrek in heel Europa. De winkel is er om de lokale en regionale consument te bedienen.