53-jarige Groesbeker vond dat hij best seks kon hebben met 14-jarig meisje

Chatten

De twee kenden elkaar van een chatsite. Het meisje liet weten dat ze slechts 14 jaar oud was, maar dat weerhield de man er niet van om seksuele toespelingen te doen en aan te dringen op een afspraak. Die afspraak kwam er, in het bos bij een camping in Epe. Hij misbruikte haar daar. Het meisje vertelde haar moeder wat er was gebeurd en er volgde aangifte. ,,Het was op haar eigen verzoek”, bleef de man op de rechtbank herhalen. ,,Er zat geen dwang achter.” Maar het meisje zag dat anders. ,,Ik was overrompeld. Ik liet het allemaal gebeuren en durfde niets te zeggen”, zei ze bij de politie. De officier van justitie hield de verdachte voor dat de wet meisjes van die leeftijd beschermt omdat ze niet goed kunnen overzien wat de consequenties van hun handelen zijn. De man zag het niet.

Vrolijk

Zijn advocate benadrukte dat hij een forse stoornis heeft, die niet kwaadaardig is, maar dit maakt wel dat hij zich maar beperkt bewust is van wat wel en niet kan.



De moeder van het meisje vertelde dat het niet goed gaat met haar dochter. Ze is haar vertrouwen in volwassenen en met name in mannen kwijt, heeft last van angsten en is in behandeling. ,,Van de vrolijke meid die ze was, is niks meer over. Ze ziet in alles een gevaar”, vertelde ze. ,,Hoe komt iemand erbij om zoiets te doen? Ze was hier helemaal niet aan toe.” De verdachte wilde er niet op reageren.



De straf die werd geëist is ook voor het bezit van kinderporno. Hij is eerder hiervoor veroordeeld.



Uitspraak: over twee weken.