75-plusser mag met de auto Duitsland niet in: ‘Dit is leeftijds- én regio-discriminatie’

Vooral in de grensregio’s voelen de ouderen zich ernstig gedupeerd. Ze kunnen de grens niet over om boodschappen te doen bij de Duitse Aldi's, te tanken of op familiebezoek te gaan.



,,Dit is je reinste leeftijdsdiscriminatie”, briest Tonnie van Kesteren (75) uit Ooij. ,,Het CBR heeft zijn zaakjes niet voor elkaar en daardoor worden wij beperkt in onze mobiliteit.



Dit gaat niet alleen mij aan, maar de hele grensregio. Alleen in de regio rond Nijmegen moet het om tientallen tot honderden mensen gaan.”