7639 huishoudens, supermarkten en bedrijven in gemeente Berg en Dal enige tijd zonder stroom

GROESBEEK - 7639 huishoudens, supermarkten en andere bedrijven in de gemeente Berg en Dal hebben donderdagmiddag enige tijd zonder stroom gezeten. Rond 15.15 uur was de storing opgelost.

De postcodegebieden die werden getroffen door de storing zijn 6561, 6562, 6564 en 6571. De storing is veroorzaakt doordat een aannemer bij graafwerkzaamheden in de Herwendaalseweg in Groesbeek een stroomkabel heeft vernield. Volgens een woordvoerder van Liander heeft het beveiligingssysteem van het netwerk daarop uit voorzorg het verdeelstation in Groesbeek uitgeschakeld.

De oorzaak van de stroomstoring lag aan de Herwendaalseweg in Groesbeek. Daar werd bij de reconstructie van de weg een stroomkabel geraakt.





Snel verholpen

Omdat het elektriciteitsnetwerk in Nederland dubbel is uitgevoerd, kan een storing vrij snel worden verholpen. Het netwerk wordt eerst omgeleid en pas daarna wordt begonnen met reparatie. Volgens de woordvoerder is schade door graafwerkzaamheden de voornaamste oorzaak van een stroomstoring in ons land. Het gaat daarbij om een derde van de gevallen.



Pas wanneer huishoudens langer dan vier uur zonder stroom zitten, hebben mensen recht op een vergoeding. Die bedraagt dan 35 euro.

Winkeliers en supermarkten waren genoodzaakt gedurende de stroomstoring hun zaak te sluiten omdat de kassa’s het niet meer deden. Ook restaurants konden hun klanten niet meer van dienst zijn.

Groesbeek

Zoals Michael van De Spil: ,,Wij kunnen nu de klanten alleen maar van dienst zijn met koude drankjes. Zelfs een kopje koffie of thee is niet mogelijk. Ook in de keuken kan niets klaar gemaakt worden, want als de afzuiging het niet doet wordt gas automatisch uitgeschakeld. Het moet niet te lang duren, want de koelingen zitten ook zonder stroom en dat is in de supermarkten ook het geval.’’

De supermarkten van Aldi en Jan Linders hadden hun deuren ook gesloten. Rond 14.20 uur was de storing bij Aldi aan de Spoorlaan verholpen en konden de klanten weer naar binnen. Bij buurman Jan Linders moesten de klanten nog even 10 minuten langer wachten, omdat de stroom nog opgestart moest worden.

Lidl aan de Herwendaalseweg had langer pech, zij moesten de klanten tot half vier laten wachten.





Volledig scherm Klanten stonden voor een dichte deur in Groesbeek door de stroomstoring © Joop Verstraaten