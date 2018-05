Aan brandstichting bij Groesbeeks huis ging 'zakelijk geschil' vooraf

Vrijdagavond rond 23.15 uur kregen hij en zijn vrouw en 8-jarige zoon de schrik van hun leven. ,,We vierden een feestje met onze oudste van 8 jaar, de jongste van 3 lag al in bed’’, vertelt de vader. ,,Ineens roken we een verschroeide lucht. Toen we de voordeur opentrokken, zagen we tot onze grote schrik dat die in brand stond.’’



De moeder heeft direct de jongste uit bed gehaald om naar buiten te vluchten. ,,Ik heb met de buurman de voordeur geblust. Daarna ben ik nog in de buurt op zoek gegaan naar mogelijke daders. Maar die heb ik niet meer aangetroffen.’’



Ook de brandweer is geweest om te blussen. Een dag later is te zien hoe de vlammen om zich heen hebben geslagen. De gevel van het huis is tot op grote hoogte zwartgeblakerd, de voordeur is eveneens zwart als roet. Voor de brandstichting zijn aanmaakblokjes gebruikt, en een brandbare vloeistof.