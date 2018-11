Aannemer die voor Vierdaagse met drugs en wapens werd opgepakt standvastig: ‘Ik ben er ingeluisd’

De rechtbank veroordeelde hem begin 2018 tot een jaar cel plus 6 maanden voorwaardelijk. T. kreeg minder straf omdat de politie na zijn aanhouding de sporttas had vernietigd. De zwarte tas kon daardoor niet meer op DNA-sporen worden onderzocht.

Volgens T. wilde hij een tas met 30 kilo hasjiesj onderscheppen en dat naar de politie brengen. Zo wilde hij aantonen dat twee broers uit Nijmegen nog steeds volop in de drugshandel zitten. T. werd echter zelf in Groesbeek opgepakt. In de tas zaten geen softdrugs, maar 2,5 kilo aan speed en een mitrailleur. In T.’s huisje op een bungalowpark in Groesbeek werd nog eens 1,5 kilo amfetamine gevonden.

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Maandag diende bij het Gerechtshof in Arnhem een regiezitting. T.’s raadsman verzocht het hof getuigen te mogen horen die T.’s verhaal kunnen ondersteunen.

Verzwegen informatie

De advocaat vermoedt dat politie en het Openbaar Ministerie vorig jaar bewust informatie voor de rechtbank hebben achter gehouden. De broers, waarmee T. het aan de stok heeft, waren namelijk in het verleden kroongetuigen in de liquidatiezaak van de bekende crimineel John Mieremet die in 2005 in Thailand werd vermoord. Ook zouden de broers verklaringen afleggen in de zaak die nu tegen Wim Holleeder dient. Justitie zou hen daarom willen afschermen.

T.’s advocaat wil een aantal politiemannen en vermeende handlangers van de broers ondervragen. Zo wil hij te weten komen of de tas met kwade opzet is vernietigd. Ook wil de raadsman van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), de inlichtingendienst van de politie, weten of T. voor de politie als informant werkte.