Aantal woninginbraken in de gemeente Berg en Dal afgelopen tien jaar gedaald

Weer minder kijkers via internet naar gemeente­raad Berg en Dal

Het aantal mensen dat via internet live naar de tv-uitzendingen van de Berg en Dalse gemeenteraad kijkt neemt gestaag af. In 2022 keken er in totaal 1171 mensen. Dat zijn er 130 per raadsvergadering, zo blijkt uit het jaarverslag van de griffie.