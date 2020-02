Aanvaring op Waal bij Kekerdom; duwboot boort zich in flank van tankschip

UPDATEKEKERDOM - Bij een ongeluk op de Waal tussen Kekerdom en Erlecom is in de nacht van maandag op dinsdag om 00.50 uur een duwboot met twee bakken tegen een tankschip gebotst. Het duwstel - Rhenus Lunen - boorde zich in de bakboordzijde van het lege tankschip Piz Palü. Samen belandden de duwbakken en het tankschip op een krib.

Meteen werd groot alarm geslagen. De brandweer kwam met een blusboot en ook Rijkswaterstaat haastte zich naar het grote incident. Rijkswaterstaat zorgde ervoor dat het vaarverkeer op de drukke vaarweg werd stilgelegd. Volgens het bedrijf Fluvia was die stremming niet lang nodig.



Volgens een woordvoerder van de brandweer bleek al snel dat er geen gewonden waren gevallen. Onderzoek leerde dat er geen gevaarlijke stoffen uit het tankschip de rivier in lekten. De averij van de tanker bleek ver genoeg boven de waterlijn van het schip te liggen. Een geluk bij een ongeluk dat het doorboorde schip geen water maakte en dus niet dreigde te zinken. Datzelfde gold voor de duwbakken.

Tankschip Piz Palü voer richting Rotterdam terwijl het duwstel stroomopwaarts onderweg was. De Piz Palü, onderdeel van de Fluvia-groep kon dinsdagochtend de reis hervatten. Het moederbedrijf van Fluvia bevindt zich ook in Rotterdam.

In Weurt afgemeerd

Volgens Fluvia-directeur Eric Meijer is het schip in Weurt afgemeerd en zal het tankschip later gerepareerd worden. Meijer kreeg afgelopen nacht gelijk na de aanvaring een telefoontje van de kapitein van de Piz Palü. Meijer: ,,Dat is standaard procedure. Onze eerste zorg bij een aanvaring is natuurlijk dat er geen persoonlijke ongevallen zijn gebeurd. Meteen daarna of er geen gevaarlijke stoffen uitstromen. Beide bleek niet het geval. We gaan heel grondig onderzoek hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. En indien mogelijk leren uit die ervaringen zodat zo'n aanvaring in de toekomst niet meer kan plaatsvinden.’’

Mineralentanker

Het tankschip is in 2010 in gebruik genomen en voldoet aan alle normen en regels van de huidige wetgeving. Dit keer was de Piz Palü leeg onderweg naar de haven van Rotterdam. Als het schip stroomopwaarts vaart richting Zwitserland vervoert de tanken minerale vloeistoffen (brandstof).

Meijer: ,,We gaan vaststellen wat er voor schade is en wat er nodig is om dat te repareren. Het schip is gebouwd in Roemenië maar wordt zo spoedig mogelijk in Nederland gerepareerd.’’

Wat er had kunnen gebeuren als het tankschip vol had gezeten met minerale oliën? Meijer: ,,Dat is helemaal afhankelijk van de omstandigheden waaronder een aanvaring plaatsvindt. Dit schip is net als andere tankers dubbelwandig en voldoet aan alle veiligheidsnormen. Het is niet zinvol om een doemscenario te schetsen van wat had kunnen gebeuren. We onderzoeken hoe de aanvaring mogelijk was en trekken eventueel lessen voor de toekomst.