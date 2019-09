Achilles’29 mag per 1 oktober complex niet meer op

‘Vanmiddag barst de bom’

Achilles’29 degradeerde enkele keren op rij: beheersstichtingen gingen failliet en in mei van dit jaar werd Frans Derks door het nieuwe bestuur van de club als technisch directeur op een zijspoor gezet.



Dat gebeurde onder meer na klachten van twee jonge Amerikaanse voetballers, die zeggen dat ze in het horecabedrijf De Linde – toen nog eigendom van de familie Derks – drie weken achter de bar hadden moeten slapen toen ze bij Achilles voetbalden. Frans Derks liet toen weten het daar absoluut niet mee eens te zijn en stelde dat het bestuur geen grondig onderzoek had gedaan.



Omdat er commotie verwacht wordt in het voetbalgekke dorp is de politie gevraagd een oogje in het zeil te houden. ,,Want duidelijk is dat vandaag de bom barst in Groesbeek”, zo was gisteravond al te horen. Vanmiddag gaan in Groesbeek de wijnfeesten van start. Die duren het hele weekend.