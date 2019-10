Achilles’29 strijkt de vlag op De Heikant: ‘Het is een trieste zaak, maar het is zo’

Pak slaag mild bestraft: had het OM maar niet zo lang moeten treuzelen

17 oktober MALDEN - Op 10 mei 2016 was het dorpsplein in Malden het decor van ordinair straatgeweld. Over aanleiding en verloop lopen de meningen uiteen, maar feit is dat jongeman D. bont en blauw werd geslagen en hij daarna zijn portemonnee inclusief pasjes miste.