Achilles-documentaire: FC Hoogmoed komt ten val

Vanaf dag één dat Hans Heijnen van de bij Achilles almachtige familie Derks toestemming kreeg alles te filmen, is duidelijk: het profavontuur van de Groesbeekse amateurs is tot mislukken gedoemd. Financieel onhaalbaar. Het fundament is flinterdun. De kijker wil soms wel schreeuwen tegen het bioscoopscherm: wie houden de geportretteerde leden van de familie Derks - voorzitter Harrie voorop - nou voor de gek? Het antwoord: vooral zichzelf. De kijker ziet in 83 minuten een rampseizoen aan zich voorbijtrekken. De ingrediënten: een trits spelers met te weinig kwaliteit, een proflicentie die uitblijft, een troosteloze reeks nederlagen, een boete van tienduizenden euro's omdat Achilles te laat is met de financiële stukken, een voorzitter die op last van de FIOD wordt opgepakt en een degradatie naar de amateurs.

Geen cynisme

Al weken is Groesbeek in de ban van de docu. Te danken aan Heijnen, die een beproefde marketingtruc uithaalde door de trailer zo spectaculair mogelijk te maken. In een compilatie van 1 minuut en 23 seconden liet hij trainer Eric Meijers veertien keer 'kut' zeggen. Doelman Robbert te Loeke is een 'kutkeeper'. De Gelderlander die, zoals te zien is in de docu, al vroeg bericht over een miljoenenverlies is een 'kutkrant'. De promo ging viral. Meijers besloot op de blaren te blijven zitten en hoopte dat de docu mee zou vallen. De trainer kreeg zondag een voorvertoning en vindt de film een aanrader. En dat is-ie ook.

Rivaliteit

Meijers' getier uit de trailer is niet representatief voor de teneur van de docu. Het is een smaakvol en sfeervol portret geworden van een dorpsclub. En van het vriendelijke, voetbalgekke Groesbeek. Er is oog voor de rivaliteit met De Treffers en de oude vrouw die alle kleding wast: 'dit houdt me op de been'.



Maar de rode draad blijft: de profdroom die desastreus uitpakt. Achilles hangt nu uitgeteld in de touwen. De proftak is failliet. Voor de vereniging dreigt hetzelfde. Hoogmoed heeft een naam, en die luidt - dankzij beleidsmakers die zichzelf overschatten - Achilles'29.



Voetbal is Oorlog, vrijdag in première op het Nederlands Film Festival, zaterdag op tv, om 20.25 uur op NPO2.