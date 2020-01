Achilles gaat niet naar Rood Wit maar naar Germania, én wil daar een eigen clubhuis

Over het waarom van het afvallen van Rood Wit als mogelijke locatie waar Achilles terecht zou kunnen lopen de lezingen wat uiteen. Volgens Rood-Wit-voorzitter Sjaak Kamps is Achilles afspraken niet nagekomen en heeft hij daarom de deur dichtgegooid. ,,We hebben één gesprek gehad. Dat zou een vervolg krijgen. Dat is niet gebeurd. Dan is het klaar.”

Achilles-voorzitter Pjotr van der Horst geeft Kamps een beetje gelijk. ,,We zouden even afwachten wat de gemeente wil. Gebleken is dat die niet wil investeren in het complex van Rood Wit. Daardoor is de vervolgafspraak niet gemaakt: dat ligt niet aan Rood Wit."

Volgens Van der Horst zou de verlichting van de velden van Rood Wit aangepast moeten worden. Maar wellicht belangrijker: Rood Wit heeft geen kunstgrasveld. En dat zegt Achilles met zijn acht teams toch wel nodig te hebben.

Voorkeur

Vandaar dat definitief intrekken bij Germania momenteel de voorkeur heeft. Volgende week wordt er door beide clubs, aldus Van der Horst, een plan gemaakt. Van der Horst: ,,De kleedkamers zullen onder handen genomen moeten worden en we willen wel een eigen clubhuis. Dat hebben we ook nodig voor onze inkomsten. Tot dan zullen we met Germania afspraken maken over het verdelen van de inkomsten uit diens kantine. De ruimte is er wel, maar er zal gekeken moeten worden of het ingepast kan worden in het bestemmingsplan.”

Hoeveel een en ander gaat kosten weet Van der Horst nog niet. Wel dat hij rekent op de gemeente. ,,De gemeente heeft een zorgplicht ten opzichte van Achilles. We zijn dakloos geworden, maar dat is niet de schuld van de club. Achilles heeft wel nog een schuld van 60 mille bij de KNVB. Die is ontstaan ten tijde van het betaald voetbal. Er is toen een lening afgesloten voor de aanleg van het kunstgrasveld bij de KNVB en daar is de club hoofdelijk aansprakelijk voor. Wrang natuurlijk dat we een lening hebben voor een kunstgrasveld zonder dat we het kunnen gebruiken.”

Seniorenvoetbal