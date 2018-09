Achilles op de rand van de afgrond: 'Misschien is de club al lang failliet'

Naam Bisonbaai is al veel ouder

7:02 OOIJ - Hoe komt de Bisonbaai (of Bizonbaai), de populaire zwemplas nabij café Oortjeshekken in de Ooijpolder aan zijn naam? Op een artikel onder deze kop twee weken geleden kwamen verschillende reacties binnen. De conclusie: de naam Bisonbaai is ouder dan de huidige Bisonbaai zelf.