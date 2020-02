Achilles viert 90-jarig bestaan noodgedwongen in kantine dorpsgenoot: ‘Overeind krabbelen met 400 hondstrouwe leden’

fotoserie Beekse Rozenmaon­dag groter dan ooit: zes extra wagens van afgelaste optochten ingeschre­ven

24 februari BEEK - Lange tijd was het onzeker. Maar niets kan het doorgaan van de Rozenmaandag in Beek meer in de weg staan. Bijna is het zo ver. De wagens zijn al verzameld en opgesteld in de volgorde waarin ze door de Beekse straten gaan trekken.