‘Achterkamertjesgedrag’: Berg en Dal op voet van oorlog met stichting Monument en Landschap

Het verdriet van Millingen: weer geen kermis­feest

13 juli Millingenaren kunnen weer geen kermis vieren, terwijl het er toch even van leek te komen. In het Rijndorp is de afgelopen weken keihard gewerkt om vanaf zaterdag 24 juli enkele dagen te kunnen feesten. Weliswaar zonder botsauto’s en draaimolens, maar wel met dansen, drank en muziek. Maar na de verscherping van de coronamaatregelen vrijdagavond moesten alle activiteiten alsnog worden geannuleerd.