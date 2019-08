Actie voor behoud graf van ‘Gekke Eddie’ bij NH kerk in Groesbeek

Spellenmid­dag Groesbeek met 500 kinderen

11 augustus GROESBEEK – Aan de spellenmiddag van de Kindervakantieweek in Groesbeek hebben zondag 500 kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar meegedaan. Zij werden aangemoedigd door een dikke 1000 vaders, moeders en opa's en oma's. Het is voor de 51e keer dat er in Groesbeek een Kindervakantieweek plaats vindt.