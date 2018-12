Activisten zitten tegenstanders abortus in Heilig Landstichting opnieuw dwars

HEILIG LANDSTICHTING - Met een slot op het hek en een bord met de tekst ‘Jouw god is niet de baas in mijn buik’ hebben linkse activisten aan Stichting Civitas Christiana laten weten het niet eens te zijn met het anti-abortusstandpunt van de stichting. De organisatie die het hoofdkwartier heeft in Heilig Landstichting, doet vandaag mee aan de Mars voor het Leven in Den Haag.

Volgens Civitas Christiana heeft deze actie in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsgevonden. ,,We zijn al eerder aangevallen”, zegt woordvoerder Hugo Bos. ,,Eind oktober drongen ze ons terrein op spijkerden hun ideologische eisen op de deur.’’

De actie is door de anonieme daders geclaimd op de activistische website Indymedia. ‘In aanloop naar de mars hebben we een grote speler in de anti-abortus wereld dwars willen zitten, we hopen de toevoer van mensen en materiaal te verstoren’, zo staat op de website.

Aangifte

,,Dat is niet gelukt”, meldt Bos van Civitas Christiana. ,,We waren al in Den Haag. Ook daar was een kerk beklad door deze groepering.” Volgens Bos heeft Civitas Christiana concrete aanwijzingen wie er in de Heilig Landstichting actief zijn geweest. ,,Dat zullen we meenemen bij de aangifte.”