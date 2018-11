Affiche op deur gespijkerd bij Civitas Christiana, stichting voelt zich bedreigd

Daar komen de nieuwe treden van de Koekele­klef

31 oktober GROESBEEK – Hij zit niet meer in de gemeenteraad, maar mocht woensdagochtend toch nog even opdraven. Want er is een begin gemaakt met het opknappen van de trappen (bielzen) van de Koekeleklef (bij het Avonturenbos) in Groesbeek. Rob Bekers diende daarvoor tijdens de begrotingsbehandeling op 2 november 2017 een motie in. Die werd aangenomen en de klus wordt nu uitgevoerd.