Afrika Museum laat het zien: als je goed zoekt, zie je overal in Gelderland sporen van slavernij

Het is eindelijk weer Kerstmis in De Kleine Heilige Geest: ‘Wie wil komen, moet even bellen’

GROESBEEK - Al twee keer sloeg ze vanwege corona Pasen over en was het stil in huis tijdens de Mariamaand. Zelfs Kerstmis moest er vorig jaar aan geloven. Dit jaar echter is iedereen weer welkom in het reli-huismuseum De Kleine Heilige Geest van Diny Kuijpers. Wel even een afspraak maken, deze keer.

13 december