Afrika Museum zoekt mensen die roofkunst kunnen opsporen

Loslopende hond bijt drie lammetjes dood op Galgenhei

30 april GROESBEEK - Drie lammetjes zijn doodgebeten door een loslopende hond op de Galgenhei in Groesbeek. Volgens de gemeente Berg en Dal had iemand het kettingslot verwijderd waarmee het hek rond het gebied tijdelijk was afgesloten omdat er schapen grazen. Het is niet voor het eerst dat honden hier schapen aanvallen.