Agenten zetten fiets van hangjongeren op slot: ‘Eerst de rommel opruimen’

Update Boog in Heilig Landstich­ting, een rijksmonu­ment, wordt herbouwd: ‘Wat we vreesden, is gebeurd’

15 april HEILIG LANDSTICHTING - De boog in de Cenakelweg in Heilig Landstichting die maandag omver werd gereden door een UPS-busje is een rijksmonument. Hij wordt herbouwd. De buurt trok begin dit jaar al bij de gemeente aan de bel omdat steeds vaker bestelbusjes de doodlopende Cenakelweg in rijden en dan vast komen te zitten.