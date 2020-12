Al 40 jaar op rij Sinterklaas, maar nu even niet: ‘Ik wil niet hebben dat er iemand wordt besmet’

Luister jij ook mee tijdens de digitale in­fo-avond over de komst van een groot zonnepark Millingen

23 november MILLINGEN - Wie meer wil weten over het plan om bij Millingen een megazonnepark in de polder aan te gaan leggen, kan dinsdagavond inloggen op het digitale systeem van de gemeente Berg en Dal: https://bit.ly/2INSrN8. Deze informatie-bijeenkomst via de computer (corona) begint om 19.45 uur.