Aleida zag in 100 jaar de wereld veranderen in Nijmegen, Berg en Dal en Groesbeek

‘Ener­gieslur­pen­de ijsvloer’ of ‘geen gezellig­heid’, ondanks Poetin in kersttijd dan toch maar het eerste

BOXMEER/WIJCHEN - IJzers onderbinden, proosten in kerstsfeer langs de boarding met een glühweintje erbij. Plezier op de kunstijsbaan is deze winter weer mogelijk in veel gemeenten in de regio. Eh? En Poetin dan? D66 in Wijchen: ,,Dit is veel energie voor alleen maar een gezellig sociaal evenement.”

31 oktober