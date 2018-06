Alpe d’Huzes krijgt een Nederlands broertje: Zeven voor Leven

GROESBEEK – De Alpe d’Huzes krijgt een Nederlands broertje. Waar in Frankrijk al jaren duizenden tourrenners zes keer de Alpe d’Huez oprijden om sponsorgelden voor het goede doel in te zamelen, zal in Groesbeek en Beek in mei 2019 voor de eerste keer het wielerevent Zeven voor Leven plaats vinden.

Hart van dit parcours over een lengte van 17,7 kilometer is de Zevenheuvelenweg, gevreesd door de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse, die op de derde dag over deze heuvels tussen de dorpen Groesbeek en Berg en Dal heen moeten.

Muur van Beek

Deelnemers aan de Zeven voor Leven moeten, zo is de bedoeling,het parcours zeven keer fietsen waarbij ze in totaal 2000 hoogtemeters overbruggen. Want behalve de Zevenheuvelenweg zitten ook de Van der Veurweg en de Oude Holleweg – ook wel de ‘Muur van Beek’ genoemd - met een gemiddelde helling van 8,6 procent in de route. Voor elk rondje moeten ze een sponsor zoeken, die 77 euro neertelt.

Zeven voor Leven heeft de profwielerploeg Team Sunweb, met toprenners als Tom Dumoulin, Michael Matthews en Wilco Kelderman, aan zich weten te binden. Team Sunweb heeft zich als eerste deelnemer voor dit wielerevent op 26 mei 2019 (altijd de vierde zondag in mei) ingeschreven. Met welke renners Team Sunweb naar Berg en Dal komt, kon manager Iwan Spekenbrink gisteren tijdens de presentatie van Zeven voor Leven nog niet zeggen.

Vijand

Het goede doel waar Zeven voor Leven zich voor inzet is de stichting Kanker Zien. Professor Jelle Barendtsz van het Radboud UMC probeert kanker in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen; zo vroeg mogelijk te zien, onder meer met gebruik van MRI nanocontrast vloeistof. ,,Kanker is de vijand. Hoe vroeger we hem zien, des te beter kunnen de ziekte bestrijden’’, aldus Barendtsz.

Het initiatief voor Zeven voor Leven- in het logo zit een fiets met oogjes in de wielen - is genomen door Ben Wijnhoven en Jan Hendriks uit Groesbeek. Tot 2013 organiseerden zij in de regio Nijmegen het befaamde Regenbooggala. Dat gala kende 12 edities en bracht in totaal 1,3 miljoen euro op voor het goede doel. Maar het werd tijd voor iets anders, aldus Ben Wijnhoven. ,,Het werd tijd voor een sportief evenement. In Groesbeek wordt veel gefietst. Zo borrelde het idee voor een wielerevent op.’’