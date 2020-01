Alphons wil ‘hoogwatertaboe’ doorbreken: ‘We zijn ons aan het oververzekeren’

Nederland­se NSB’ers uit Kleef hielpen verkleed als marechaus­see de Duitse troepen

22 januari KLEEF - De NSB was voor WOII in Kleef verhoudingsgewijs groter dan in Nederland. Zo’n 10 procent van de 2500 Nederlanders in Kleef was aanhanger: in Nederland haalde de NSB in 1935 bijna 8 procent, waarna het zakte naar ruim vier procent. Hoe was de politisering in de grensregio merkbaar?