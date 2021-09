Ambtenaren ziek thuis door intimiderende burgers, gemeente Berg en Dal is het zat: ‘Stop dit agressieve gedrag, wij zijn ook mensen’

Leuth zorgt voor comeback kermis in de polder: begin oktober zelfs 5 (!) dagen feest zónder 1,5 meter

1 september LEUTH – Na een afwezigheid van twee jaar keert de kermis terug in de Ooijpolder. Corona maakte een schuttersfeest met attracties lang onmogelijk, maar in Leuth zijn ze er zeker van dat het weer kan. Volgende maand is het vijf dagen lang feest in het dorp. Met mogelijk zelfs een topartiest.