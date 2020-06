Ambulance die gevallen mountainbiker wil helpen rijdt zich vast in Groesbeeks bos

Flip uit Nijmegen staat op de iconische Levi’s Woodstock-pos­ter, maar was daar nooit

26 juni De iconische Levi’s-poster van 1971 is niet Woodstock maar in het Nederlandse popfestival Kralingen. Flip Franssen weet het zeker want hij staat erop. Dankzij hem heeft het Levi’s-museum in San Francisco deze fout rechtgezet.