Amerikaanse ambassadeur: We moeten de oorlog altijd blijven herdenken

2019 en 2020 staan in het teken van 75 jaar bevrijding van Europa, in Gelderland ingekleurd door operatie Market Garden. Dit grootste luchtlandingsoffensief uit de Nederlandse geschiedenis begon op 17 september 1944 en eindigde bij Arnhem waar de beruchte laatste brug niet werd veroverd. Hoekstra en gevolg volgden een deel van de zogenoemde Liberation Route en kregen in Groesbeek een korte rondleiding door de nieuwbouw van het Vrijheidsmuseum, dat dit weekend heropent.



In Nijmegen wordt de fiets verruild voor de benenwagen om bij zonsondergang mee te lopen in de Sunset March. Bij deze dagelijkse wandeltocht over De Oversteek worden de geallieerde militairen herdacht die vochten voor de vrijheid. Hoekstra noemt de March ‘amazing’. ,,Sinds ik hier ambassadeur ben heb ik nog nooit meegelopen, dus dat werd wel eens tijd.”



Hij vindt het indrukwekkend hoe Nederland al tientallen jaren de herinnering aan de oorlog en bevrijding in leven houdt. Hoekstra is de komende maand bij zo’n veertig herdenkingen over 75 jaar vrijheid. ,,Wij Amerikanen moeten dat volop steunen en daar zoveel mogelijk bij zijn.”



De dag wordt afgesloten met een korte ceremonie bij het monument De Waaloversteek.