Angst voor rottende kadavers en röntgenstraling van dierenkliniek in Groesbeek

Burgemees­ter gelast Groesbeek­se optocht toch af

23 februari GROESBEEK - De Groesbeekse optocht is op last van burgemeester Mark Slinkman alsnog afgelast. Er worden zondagmiddag windstoten tot 90 kilometer per uur verwacht en daarom achtte de burgemeester het beter om het advies van de Veiligheidsregio op te volgen. Het besluit is om 12.00 uur genomen, twee uur voordat de optocht toch had moeten beginnen.