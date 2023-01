Angst voor vogelgriep zorgt voor stress in kippenschuur van boer Henk: ‘Kijk vaak naar boven’

MILLINGEN - Het is ‘dikke stress’ deze weken in de kippenstal van Henk Coerwinkel in Millingen. Sinds vorige week dinsdag vogelgriep werd ontdekt bij een bedrijf in Loo (gemeente Duiven), gaat hij elke dag kijken hoe het met zijn pluimvee is.

,,Ik controleer elke dag eerst of er iets met m’n eigen kippen is”, schetst de Millingse kippenboer. ,,Natuurlijk gaat er altijd wel eentje dood, maar als het er meerdere zijn, kan het helemaal mis zijn. En ik kijk veel naar boven, want er vliegen deze dagen wel heel veel ganzen over. Duizenden. In de uitwerpselen kan het virus zitten.”

Tot op heden gaat het goed. Om extra veiligheid in te bouwen, heeft hij ook zijn boerderijwinkel en eierenautomaat gesloten. Bezoekers zouden het virus ook op het erf kunnen brengen.

60.000 kippen geruimd

Bij het leghennenbedrijf in Loo waar de vogelgriep werd vastgesteld, moesten alle 60.000 kippen worden geruimd. Voor bedrijven met pluimvee in een straal van 10 kilometer rond de besmette boerderij geldt sindsdien een vervoersverbod van dertig dagen.

Loo lijkt weliswaar ver verwijderd van Millingen, er ligt een rivier tussen en het is een stuk verder stroomafwaarts, maar toch ligt Coerwinkel V.O.F. op een afstand van slechts 9,2 kilometer. ,,Dat hebben we meteen uitgemeten”, zegt Henk Coerwinkel. Zijn bedrijf is daarmee één van de twaalf Gelderse bedrijven die door het vervoersverbod worden getroffen, de enige aan deze kant van de rivier. De andere liggen in Liemers en de Betuwe.

Wanneer wordt vervoersverbod opgeheven?

Hij had begin februari zijn leghennen willen vervangen door nieuwe, maar moet daar nu mee wachten tot het carnavalsweekeinde van 18 februari, heeft hij berekend. ,,We kunnen nu helemaal niks. We zitten ook te wachten op de datum wanneer het vervoersverbod wordt opgeheven. Is dat dertig dagen na de dinsdag dat de vogelgriep werd geconstateerd of dertig dagen na de woensdag toen de kippen geruimd zijn en alles werd ontsmet?"

In het gunstigste geval eindigt de termijn op 16 februari en kunnen de stallen van Coerwinkel al voor het carnavalsweekeinde leeg zijn. ,,We hebben dan nog tien, veertien dagen nodig om alles schoon te maken en uit spuiten voordat de nieuwe leghennen komen. En er mag geen nieuwe uitbraak komen, want dan begint de periode van dertig dagen opnieuw.”

Leuth is gedeeld dorp

In het naburige dorp Leuth is vanwege het vervoersverbod een bijzonder situatie ontstaan. Pluimvee mag wel vervoerd worden over de Steenheuvelsestraat, de doorgaande weg door het dorp. Ook afslaan naar wegen aan de westkant is toegestaan, maar alle zijstraten naar het oosten zijn met borden afgesloten. Coerwinkel: ,,Het lijkt me een overbodige maatregel, want ik ben de enige boer met kippen in de polder.”

Voor alle zijwegen ten oosten van de Steenheuvelsestraat in Leuth geldt het vervoersverbod voor pluimvee.

