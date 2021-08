Annie (88) uit Groesbeek houdt de traditie heimandjes maken in leven; weet jij hoe het moet?

Negen dagen bidden in Groesbeek voor Karl Leisner

6 augustus GROESBEEK - In Groesbeek bidden gelovigen vrijdag 6 augustus tijdens een mis (19.00 uur) in de Karl-Leisner-Mariëndaalkapel in Groesbeek voor de door de nazi’s vervolgde Karl Leisner uit Kleef. De mis maakt deel uit van een noveen: dan wordt negen dagen in estafetteverband op verschillende plaatsen gebeden met een speciale intentie. In Duitsland doen mensen in tientallen plaatsen mee aan deze noveen, in Nederland alleen in Groesbeek.