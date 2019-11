Anonieme drenkelinge op de oevers van de Waal bij Ooij krijgt na 28 jaar een naam

Wel werd er van haar een dna-monster afgenomen. Dat bleef altijd bewaard, maar er kon al die tijd geen naam bij gevonden kon worden. Dit jaar is het het coldcaseteam van de Forensische Opsporing van de politie Oost Nederland via vernieuwde dna-technieken gelukt om alsnog de identiteit van de vrouw te achterhalen.



Sinds enige tijd ligt er op de begraafplaats in Ooij een herdenkingssteen met naam en foto van de overleden vrouw: Karin Maria Elke Junghänel, geboren Koss. Hiermee is ook de rust bij haar familie in Duitsland teruggekeerd.



Die verkeerde vele jaren in het ongewisse. Ze werd in 1991 als vermist opgegeven. Waarschijnlijk is ze in de buurt van Bottrop te water geraakt en door de rivier meegevoerd, totdat ze in Ooij aanspoelde.