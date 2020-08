Antoon was pas 24 en werd getroffen door kogels van de SS

Wylerberg­meer ondanks enorm baggerpro­ject opnieuw geplaagd door blauwalg

13 augustus BEEK-UBBERGEN - Je kon er op wachten met dit warme weer: blauwalg in de zwemplassen. In het Wylerbergmeer bij Beek-Ubbergen is deze schadelijke bacterie nu geconstateerd. Reden voor de provincie Gelderland om een waarschuwing voor deze recreatieplas in te stellen.