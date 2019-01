Arriva belooft beterschap na klacht van rolstoeler uit Malden: chauffeur moet assistentie bieden

Fakenieuws uit Beek over Al Gore wordt echt nieuws

8:52 BEEK - Het begon als fakenieuws, maar begint nu toch een beetje echt nieuws te worden. Ilse van der Hogen (18) uit Beek zit in het laatste jaar van de Vrije School in Nijmegen en is voor school bezig met een project over fakenieuws. ,,Hoe gaat dat met fakenieuws: wat gebeurt dan?”, zegt Ilse.