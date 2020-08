Audi ramt auto die achteruit weg oprijdt in Groesbeek: bestuurder naar ziekenhuis

Frank Boeijen: ‘Ik wil contact, heeft in coronatijd een wat andere betekenis’

15:00 NIJMEGEN - Meezingen mag niet - corona hè - en dat is voor het razend enthousiaste publiek een pittige opgave. Want Frank Boeijen rijgt dit weekend op de parkeerplaats achter hotel Blue aan de Oranjesingel in Nijmegen de ene hit aan de andere.