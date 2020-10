Auto brandt uit in Groesbeek

Besmettin­gen gaan als gevreesde ‘hockey­stick’ omhoog; bekijk hier de nieuwste coronacij­fers uit de regio

9 oktober NIJMEGEN - Het aantal coronabesmettingen in de regio gaat blijvend in een scherpe lijn omhoog. De afgelopen 24 uur kwamen er in de regio weer dik 500 besmettingen bij, waardoor zich in de besmettingsgrafiek de gevreesde ‘hockeystick’ weer aftekent.