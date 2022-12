Auto knalt hard tegen boom in Groesbeek, bestuurder ernstig gewond naar het ziekenhuis

Inzameling winterjas­sen door Sint Maartens­kli­niek groot succes: 1520 stuks voor vluchtelin­gen

NIJMEGEN/UBBERGEN - De inzamelingsactie van warme winterjassen, die de Sint Maartenskliniek onlangs heeft gehouden, is een groot succes geworden. Er zijn maar liefst 1520 winterjassen ingeleverd. Die worden vrijdag naar de organisatie Because We Carry gebracht.

30 november