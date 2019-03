Auto op de kop in berm langs Rijlaan Molenhoek

Televisie-aan­dacht voor overval op geldloper in Groesbeek levert politie vier nieuwe tips op

12:56 GROESBEEK - De politie heeft vier tips gekregen over de overval op een geldloper in Groesbeek in juni 2016, nadat de zaak dinsdagavond is behandeld in het programma Opsporing Verzocht. De geldloper werd daarbij gedwongen een ‘bomvest’ aan te trekken en met een hamer de kluis in de geldwagen kapot te slaan. Naar de bruikbaarheid van de vier nieuwe tips wordt nog gekeken.